今增4274確診　輸入佔239宗　方王換娣幼稚園3師生中招

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(7日)新增4,274宗確診，包括239宗輸入個案，其餘4,035人為本地感染。再有3間院舍有病例；而將軍澳厚德邨保良局方王換娣幼稚園有班別3名師生中招，須停課一周。她又指，參考海外經驗，Omicron BA.5變種病毒的生長較其他病毒株有優勢，容易變成本港主流病毒。

張竹君續指，BA.4或BA.5的懷疑個案有上升，截至昨日(6日)，初步佔整體數字的10.4%，疑屬BA.2.12.1的病例則佔7.4%；7天的平均的數字而言，BA.4或BA.5大概是7.3%，而BA.2.12.1則是大約7%。

此外，昨日有1間安老院舍、2間殘疾人士院舍出現新增確診個案，包括嗇色園主辦可祥護理安老院1名長者染疫，3人需檢疫；南區心光護理安老院1人染疫，10人需檢疫；元朗愷悅弱智人士之家兩人昨今染疫，35人需檢疫。至於保良局方王換娣幼稚園方面，上午低班K2C共有23學生，其中2名學生及1名教師確診，需要停課7天。