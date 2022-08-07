15%長者第5波疫情下不外出　恐增患心血管疾病風險

新冠肺炎疫情下不少人留在家中避疫，有調查發現，80%受訪長者於疫情期間減少外出，近15%甚至於第5波疫情期間完全無出門，主因是沒有足夠防疫裝備、擔心受感染及行動不便等。有中醫師指出，長者若經常躺在床上或坐下看電視會「久臥傷氣、久坐傷肉」，不但肌肉減少、肌力減弱，亦會出現疲倦等「不夠氣」的表現，更會增加患心血管及其他健康問題的風險。因此長者應在家做拉筋伸展，也可以按摩肌肉及足三里等強健穴位；物理治療師亦建議長者在家做簡單運動，加強心肺功能。

根據統計，去年本港有逾96萬長期病患的65歲以上長者，亦有約30萬戶為獨居長者或「雙老」家庭。「愛心力量」聯同「正品中西綜合治療中心」，於7月訪問177名長者，調查顯示80%人於疫情下減少外出，逾50%受訪者平均每周只出門1至2次，甚至曾整周不外出。中醫師倫中恩表示，「氣血沖和，萬病不生，一有怫鬱，諸病生焉。」意思是人的氣血要運行得好，身體才會健康。疫下長者活動受限，加上飲食失節，嗜食肥甘厚膩，或導致痰濕積聚，形成血管阻塞，繼而提升心血管疾病的風險。

物理治療師王施敏強調，長者缺少行走、上落樓梯、提重物的機會，加上居住環境的活動空間有限，變相增加坐臥時間，這種生活方式的轉變會對長者的心血管健康、肺功能、肌肉力量、平衡力等帶來負面影響，對有長期病患的長者更有加劇病情的風險。她鼓勵長者每天進行適量的家居運動，例如原地踏步或提腿等。營養師陳嘉明則指出，養成良好飲食習慣，吸收均衡的營養素，有助於缺乏運動的情況下維持身體健康。他舉例，多吃紅蘿蔔、番茄、木瓜等含豐富胡蘿蔔素的食物，可增加抗氧化及身體防禦力，提高血管反應性，減少組織發炎，促進身體健康的代謝和心血管健康。