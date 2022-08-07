外傭跳工被拒激增9倍　工會斥剝削解約權利　資方反指有人唆使

新冠肺炎疫情苦纏香港逾2年仍未終結，政府嚴格的防疫政策亦導致本港外傭持續短缺，入境處發現外傭違法跳工情況激增，去年以此為由而拒批簽證的個案更是前年的9倍。有關注外傭權益的工會今日(7日)表示，入境處相關做法變相剝削外傭決定中止合約權利，令受苛待的外傭不敢辭工。不過，僱主協會就質疑跳工外傭背後有人唆使，強調外傭必須按合約工作，僱主亦不應以短缺為由自行調高薪金，否則只會造就更多外傭為高薪跳工，最終影響服務質素。入境處回覆指，如外傭在僱傭合約終止後，有證據顯示曾遭受苛待或剝削等情況，處方可酌情批准在港轉換僱主，而涉嫌「跳工」的外傭則會被拒絕有關申請，並被要求離港，處方會保留有關申請紀錄，作為日後再次審核其工作簽證或延期逗留申請的考慮因素之一。

香港亞洲家務工工會聯會在去年11月至今年5月以問卷方式，訪問238名菲律賓及印尼外傭，他們在港工作經驗由4個月至34年不等，當中有約20%曾經中止合約。調查中有46%外傭反映曾經受過最少一種苛待，包括長達17至19小時工作、無合適地方睡覺、沒有休假、工作範圍超越合約內容等，其中有72%受訪者受苛待後沒有中止合約，因大部分擔心入境處以「跳工」為由拒批簽證。入境處去年因懷疑外傭跳工而拒批簽證的個案有2,833宗，為前年的9倍，該會指入境處相關做法變相剝削外傭決定中止合約權利，令受苛待的外傭不敢辭工，只能選擇強忍，又稱入境處有關跳工的指控非常歧視及貶低外傭，希望處方能交代外傭不符合申請簽證的實際原因，要求停止歧視及提供申訴渠道，並促請平機會介入調查。

不過，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒就反駁，直言若不是入境處把關，香港僱主的處境將十分糟糕。她指，疫情下的確令外傭較難來港，惟有人卻利用此情況，在背後唆使外傭跳工，教導她們跳工去另一僱主可獲更高薪金，同時向急需外傭的僱主推介跳工的外傭，卻要求付出比法定較高的薪金。她強調此風不可長，有外傭為了跳工而耍手段，如終日板着臉對着僱主，又不照顧長者等。而法律要求外僱必須在合約期內完成工作，在僱主破產、移民、死亡或受苛待4個情況下可合法提早終止合約，這機制行之有效。驟眼看2,000多宗被拒個案比往時驟增，同時也反映多了數倍的人試圖挑戰法律去跳工，強調對比全港35萬外傭，這數千人只是少數，大部分外傭都堅守合約，而目前仍有逾8,000外傭正申請來港工作，反問若香港工作環境不好，為何仍有很多外傭等着來。