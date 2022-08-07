消費券今發放　觀塘商場人流多　市民望一次過收齊5000蚊

第二階段電子消費券等待多周後，今日(7日)終於「攞到錢」，部分市民趁假期外出購物，於觀塘1個大型商場多個樓層人滿為患，派發商場優惠、禮物的攤位更大排長龍，職員忙到無停手。連鎖電器店經理周先生表示，今日的人流暢旺，比平日多出達一倍，相信商場及店舖推出的優惠能吸引市民消費，生意較上階段消費券派發時多，有達雙位數的增幅，人均消費5,000港元以上。

吳女士「一口氣」用盡首期的2,000港元消費券，為家中添置一部具備清新空氣功能的涼風機，價值4,000多港元，相信為該店消費較高的客人之一。她表示，最近天氣炎熱，有需要多買涼風機，為家人降溫消暑。獨自來購物的她未能與家人的消費券合併付款，指分期派發對她帶來不便，購買較貴價的家電時需「補錢」，認為一次過派發會令市民消費更靈活。

珠寶首飾、日常用品亦有不少捧場客，鄧先生於珠寶店為妻子挑選首飾，並且看中一條金色項鏈，預計會花2萬多港元。他說，如果5,000港元消費券不需分期派發下，是次購物便能減輕「攞少啲錢出嚟」。李小姐則在運動用品店購買波鞋，以及於日用品店中購買洗頭水、護髮產品等，共花了千多港元。她認為八達通消費券分開3次派發對她沒影響，因她購買日用品等中低價產品為主。