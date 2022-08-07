兩百厭星狂轉餐盤　倒瀉熱水壺燙傷女童　網民斥管教何在

「養不教，父之過」，孩子百厭更須嚴加管教，勿故亂縱容致生事端！今日(7日)有網民在社交平台上載一段某中式食肆於上周四(4日)的CCTV，片中時間約為下午5時半，只見一家有老有嫩坐滿一張圓桌，在靜待餐食上桌、百無聊賴之際，2名坐在內圍的百厭男童不知是否太過「無聊」，竟玩起圓桌上的轉餐盤，一左一右不斷用手轉動，期間在座家長卻視若無睹，而兩頑童在沒有被及時阻止下玩得興起，更加速旋轉速度，導致盤上的熱水壺順勢被拋出，壺中近攝氏百度高溫的熱水登時淋灑在一旁無辜的女童身上，在場眾人即時雞飛狗走，片段至此戛然而止，至於涉事女童傷勢如何，一旁的幼童有否受傷，事件如何善後便不得而知了。

從鏡頭所見，席間除2名相信是夫婦的男女外，內圍亦分別坐有2名看似7、8歲的男童，及以1名歲數相若的女童與另1名坐在兒童椅上約3歲左右的幼童。有關片段上載至社交平台後，旋即引起網民熱議。由於涉事家長未有即時喝止2名「手賤」的百厭男童，遂引發大批網民批評其管教有問題，直斥「玩成10秒鐘都無去管，管教何在」、「掛住睇電話，遲早出事架啦」、「呢啲父母只掛住望電話，真係要攞去堆田區」。更有網民揶揄指，「一定係個壺，責任全在壺方」、「做父母要考牌嘅例子？」反映不少人認為該2名男童的父母須為意外負上大部分責任。