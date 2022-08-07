56處納強檢名單　荔景及秀茂坪紀律部隊宿舍上榜

再增56個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於南區鴨脷洲邨及深井碧堤半島增設或重開流動採樣站，至於位於薄扶林華富(二)邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出病毒的地點如下：

1.荃灣德士古道69號尚文苑

2.葵涌大窩口邨富碧樓

3.馬鞍山富寶花園1座

4.馬鞍山富寶花園2座

5.馬鞍山富寶花園3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

2.將軍澳雍明苑澤明閣

3.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

4.粉嶺雍盛苑雍薈閣

5.大埔富雅花園1座

6.天水圍天恒邨恒富樓

7.天水圍天逸邨逸洋樓

8.天水圍天耀二邨耀昌樓

9.沙田駿洋邨駿時樓

10.葵涌荔欣苑荔采閣

11.將軍澳廣明苑廣瑞閣

12.屯門悅湖山莊15座

13.東涌逸東一邨享逸樓

14.觀塘安泰邨居泰樓

15.油塘油塘邨榮塘樓

16.屯門良景邨良英樓

17.慈雲山慈樂邨樂誠樓

18.鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

19.沙田水泉澳邨河泉樓

20.屯門湖景邨湖翠樓

21.將軍澳健明邨明星樓

22.粉嶺榮福中心5座

23.深水埗富昌邨富萊樓

24.東涌映灣園賞濤軒3座

25.深井碧堤半島7座

26.柴灣小西灣邨瑞明樓

27.紅磡海濱南岸4座

28.九龍灣德福花園K1座

29.藍田廣田邨廣雅樓

30.九龍城東匯邨匯智樓

31.筲箕灣愛東邨愛旭樓

32.屯門田景邨田翠樓

33.屯門置樂花園樂民苑

34.粉嶺祥華邨祥豐樓

35.將軍澳景林邨景松樓

36.牛池灣彩雲二邨明麗樓

37.大埔富亨邨亨隆樓

38.屯門富泰邨仁泰樓

39.藍田滙景花園11座

40.沙田愉城苑城欣閣

41.大埔嵐山8座

42.柴灣華廈邨華欣樓

43.將軍澳怡心園3座

44.牛池灣坪石邨金石樓

45.荃灣翠豐臺3座

46.薄扶林華富二邨華昌樓

47.屯門翠林花園A座

48.觀塘祥和苑和均閣

49.油塘高翔苑高恆閣

50.深水埗富昌邨富盈樓

51.荃灣梨木樹邨康樹樓1樓 圓玄護養院暨長者日間護理中心