通風欠佳　不適切居所淪播疫溫床

本港有數十萬計的基層市民，居於籠屋、板間房及劏房等不適切居所，部分單位通風欠佳，住客需共用廚廁，疫情下成為播疫溫床。關注基層住屋問題的團體將舉辦攝影展，展出多幅基層生活寫照，包括有籠屋居民因為有室友染疫而集體中招。

由香港社區組織協會舉辦的「疫情·逆情」攝影及裝置展覽，將展出多幅與社協合作的攝影師記錄得基層「疫下日常」，包括了居住環境惡劣的籠屋單位。有單位出現一人確診，同屋其他床位的住客亦被殃及池魚；亦有籠屋居民染疫後不敢聲張，因為怕被房東趕出街、怕被室友嫌棄，把自己關在床位，到了用膳才戴兩個口罩溜出街買外賣或靠社工接濟，其餘時間守在只有15平方呎的小床位，苦等政府人員來接去隔離。

另有居籠屋的貨車司機，染疫後不敢回家，也沒有閒錢可以另租地方暫住，只好將貨車駛回公司後，以車為家，等了4天才被安排入竹篙灣檢疫中心隔離。

該展覽於本月19至25日，每日朝10晚10於尖沙咀香港文化中心地下大堂E3展區舉行，並設有4場免費導賞團。該展期結束後，展覽會於下月4至25日移師到深水埗汝州街269號一樓舉行，每日早上10時半至下午6時半開放給公眾參觀。