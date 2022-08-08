中招滯院外如等死　長者「執藥」自救

本港第5波疫情奪走逾9,000條生命，當中逾96%人是60歲或以上長者。爆疫高峰時本港醫療系統一度崩潰，有確診的獨居長者憶述，入院當晚與數十名染疫長者在急症室外，等待救援多時仍無人理，最終放棄求醫，回家自救才大步檻過鬼門關；有劏房戶指染疫後未獲安排隔離，與老伴屈膝於80平方呎的單位內「等死」。

獨居的劉婆婆本身患高血壓、心臟病等病，本身打算諮詢專家醫生意見後接種新冠疫苗，惟未打針已先於今年3月初確診。她稱，染疫當日求救連999緊急熱線也未能接通，起初只能聯絡社工安排退燒藥、咳藥等應急，並留在家中休息。惟她病情惡化，獲救護車送至醫院時以為終於得救，但當晚只能在急症室門外與數十位發燒的長者餐風飲露。

劉婆婆憶述，「床貼住床，連脫鞋的地方都無，吊完一支鹽水又無人換，我在這裏（急症室門外）死得快一點！」最終她決定回家，並參考網上的抗疫中藥藥方，自行「執藥」自救。

年逾70歲、雙目接近失明的大娣，與中風而行動不便的丈夫，居於深水埗僅80平方呎的劏房內。回想起第5波疫情來襲，兩夫妻已感到忐忑不安，惟足不出戶下丈夫仍不幸確診。她曾向政府求助，擔心兩人共居一室會受感染，惟當局回覆指她二人應「以老護老」而拒絕安排入住隔離設施。

大娣最終亦染疫，求救無援下只好在家服用中成藥，結果頭暈目眩。當晚她自行去急症室求助前，與丈夫如常以睡床為飯桌，共進「最後晚餐」，心裏留有無數牽掛，擔心自己入院無機會出來，丈夫會隨時餓死家中。