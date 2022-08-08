東方日報A1：疫下貧窮族　九成失業開工不足　難求三餐一宿

新冠肺炎疫情纏港兩年多，期間港府為防疫頒下諸多禁令，又強制不同行業停市，一眾基層打工仔被迫手停口停，生活陷入困境。有團體調查顯示，95%貧窮族在疫情下失業或開工不足，亦有50%基層市民需要借貸度日。手頭拮据，不但難以解決三餐溫飽，部分人甚至流落街頭，當中有30歲青年因為失業而租不起屋，被迫在球場架起帳篷露宿。

香港社區組織協會昨公布其早前收集的貧困社群在疫情下工作調查數據，結果發現有95%受訪者於本港爆疫期間失業或開工不足，其中報稱失業的受訪者多達70%至80%。驟然失業或收入大減，而物價依舊飛漲，令一眾基層生活百上加斤，有半數受訪者稱需向他人借錢渡過難關。

嚴苛的防疫禁令玩殘各行各業，衍生的結業裁員潮亦令本港露宿者問題惡化。社協表示，疫情下其外展隊接觸到的露宿者有所增加，部分人更加是30至40歲的青年。其中一位露宿者阿明今年30歲，他一直從事散工，但疫情下開工嚴重不足，收入大減，導致無法負擔昂貴的房租，最終輾轉流落到球場看台，搭建了一個小帳篷露宿；而一同在球場看台上露宿的尚有5、6位與阿明年齡相若的青年，他們大多數從事餐飲業，均面對失業或收入銳減，當中有人嘗試過申請港府的一萬元臨時失業支援計劃，但未有獲批。

阿明狠批港府無情，支援貧困人士乏力，決定求人不如求己，他縱使在球場睡帳篷，仍每晚上網尋找不同工作機會，最終找到了兩份散工，並日以繼夜工作，終於儲到足夠金錢租房，脫離露宿生活，「我只可以亦一定會靠自己翻到身，唔會拎綜援！」

另一名露宿者阿文曾經在本港某私人屋苑任職保安，月入一萬元，疫情前在深圳租樓以節省開支，但需每日往返深港工作。由於兩地封關，他無奈離職，返回深圳租的房子過活，後來因為積蓄用光，需回港找工作，但一開始他沒有錢租屋，只能選擇在旺角道公園露宿。社協協助其租住一間房的床位，他亦重新申請保安證續期，希望能找回工作，並申請了港府的一萬元臨時失業支援計劃。但可悲的是，救命錢尚未到手，他早前被同單位的床友發現臥地不起，送院後證實死亡。

基層市民馬先生早前於第5波疫情大爆發時染疫，經過一個月的休息才恢復，他稱當時向政府求助無門，「死咗喺屋企都可能冇人知」，批評「政府講就生猛，做就做唔到嘢，靠政府就死得」。

社協表示，港府在防疫政策上做得不足，對基層市民欠缺支援，建議動用更多社區團體協助，並完善統籌工作，更有系統地支援基層市民。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：