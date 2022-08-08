中大研體內放射治療結合化療　肝內膽管癌患者免開刀增存活

不健康的生活習慣令肝內膽管癌的全球發病率在過去10年持續增加，香港平均每年就有約180人患此病，惟愈80%人確診時病情已屆晩期，或出現癌細胞轉移，不宜做手術，而傳統標準化療成效亦不顯著。為尋找更好治療方法，中大醫學院聯同泰國及新加坡3間醫療機構進行研究，發現選擇性體內放射治療(SIRT)結合標準化療，可有效治療肝內膽管癌，能延長患者總存活期，為不宜做手術的患者提供新選擇。

該項目由中大醫學院腫瘤學系教授陳林和影像及介入放射學系教授余俊豪從2014年10月發起，2020年4月完成研究，研究結果已刊登在著名醫學雜誌《Liver Cancer》。研究共招募24名患者参與，患者先接受含「釔90」放射性物質進行SIRT，針對肝臟腫瘤進行局部治療，再接受標準化療。結果顯示，只接受SIRT的患者總存活期中位數為13.6個月；只接受標準化療的總存活期中位數為11.7個月，而接受SIRT和標準化療結合方案的患者，總存活期中位數則長達21.6個月；而其中16名接受結合治療方案的患者中，25%患者經治療後腫瘤縮小，75%患者病情受到控制。

費用方面，余俊豪稱，SIRT一次療程約35萬至45萬港元不等，因應病人在公立醫院或私人醫院治療而定，且費用需病人自費，若病人接受新治療方案及通過醫生評估，在現階段各種數據仍未十分成熟下亦已經能應用在病人身上，但通常10個希望接受新治療方案的病人中，只有2至3人能通過醫生評估。陳林解釋，由於膽管癌在香港被視爲一種不常見的癌症，僅佔消化道癌症的3%，政府不會提供大量資金作研究，因此預計需要5至8年時間才能做到全球性的研究，取得大範圍和更成熟的研究數據。