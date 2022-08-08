香港潑水節復辦　街頭打水戰移師室內

「你潑我，我潑你」為昨日的水戰派對不斷出現的畫面。（袁志豪攝）

泰國雖然已放寬入境限制，但港人赴泰國後回港仍需坐7天疫監，不少人因而卻步。視泰國為「後花園」的港人能夠參與「香港潑水節」，感受當地的節日活動。停辦兩年的「香港潑水節」本月5日至9日在荔枝角商場舉行，昨日更在有蓋停車場上演重頭戲「水戰派對」。

「你潑我，我潑你」是昨日的水戰派對不斷出現的畫面，佩戴口罩及透明防護面罩的參與者看似玩得盡興，「哎呀！」一個不小心便被友人用水槍射中。除了人類水戰，大會加映「狗狗水戰」，設小水池及噴水裝置，供狗狗玩玩水，亦設造型產品供主人為寵物打扮。大會亦於商場設泰國市集，逾50個泰國品牌攤位出售泰式美食、手工製飾品，亦包括醬料、護膚品等，供市民感受泰國文化。

「香港潑水節」由一班香港土生土長、熱愛泰國文化的「泰二代」籌辦，旨在於泰國新年期間向香港及旅客推廣泰國文化，與在港的泰國人一同慶祝新年，多元文化及種族共融。泰國新年一般於每年的4月13日到15日，民眾會相互潑水慶祝，潑水象徵清除厄運和罪惡，開始純淨的一年。