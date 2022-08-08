涉逼入境處人員殺時任特首　稅局人員認刑恐判感化1年

一名患強迫症等病症的政府稅務助理主任，先後傳電郵威脅醫管局及入境處人員，要求對方斬死時任特首林鄭月娥，否則會破壞入境處財物。該助理主任早前承認3項刑事恐嚇罪，今天（8日）在東區法院被判感化1年。主任裁判官嚴舜儀指，被告因其個人問題，控制情緒方面有所不足，他曾因本案而被扣押2星期並索取精神報告，他現明白到用案中方法宣洩不滿是非常錯誤的手段。嚴官考慮到報告指被告願意接受輔導以解決自身問題，遂接納建議判處感化令，並提醒被告須依感化官指示，包括接受精神心理輔導及參與社會服務。

51歲被告黎志成，報稱稅務助理主任。控罪指他於2022年3月3日，在香港威脅醫院管理局職員，會使林鄭月娥受損害，意圖使該職員受驚。他另控在同月7日，在香港威脅入境處人員，會使林鄭月娥及政總受損害，意圖使該職員受驚；及於同月20日，在香港威脅入境處人員，會使行政長官受損害，並炸毀入境處，意圖導致該職員作出其在法律上並非必需作出的作為，即斬死林鄭月娥。

案情指，負責管理醫管局公眾查詢電郵的職員，今年3月4日發現一個由署名「Chi Shing Lai」的人發出電郵，內容重複地提「斬死林鄭月娥」，該職員最後報警處理。同月21日，入境處職員在公眾查詢的電郵中，再發現有兩封電郵提到「斬死林鄭月娥」和「炸毀政府總部」，均是一個署名「Chi Shing Lai」的人發出。警方於同月29日拘捕被告，警誡下，他承認發出3個涉案電郵，指希望把其不滿傳達給林鄭知，被告稱「係我做嘅，因為我好嬲，我唔鍾意林鄭月娥處理疫情嘅政策，所以我用我嘅手提電話send咗幾封email去入境處同醫管局話炸入境處同斬死林鄭月娥只不過想投訴佢。」

案件編號：ESCC 524/2022