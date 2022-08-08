抵港當日不計入檢疫期　已訂房人士毋須改期　惟退房費處理需時

政府今日(8日)正式公布縮減抵港人士檢疫期，海外及台灣入境的旅客酒店檢疫期將由7日變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居監察。入境人士會獲發「黃碼」，到完成隔離檢疫。新制度下，旅客抵港當日會界定為檢疫第0日「Day 0」，其後在酒店檢疫的3日，則由「Day1」(抵港第2日)起計，至「Day3」(抵港第4日)中午完成檢疫。若以入境人士於新安排本周五(12日)生效當日抵港計算，抵港當日、即本周五會視為「Day0」，隨後三日亦即周六至下周一(13至15日)會視為「Day1至Day3」(抵港第2至第4日)。換言之，旅客最快於酒店隔離第3日後，下周一(抵港第4日)上午完成檢疫，返回家中接受餘下4日的家居監察期，與以往隔離措施以抵港人士到達本港當天，即計算是第1日的做法有所不同。

另外，入境人士須進行5次核酸檢測，包括抵港當日(機場檢測待行)、第2日(檢疫酒店)、第4、第6、第9日(社區中心、流動採樣站及認可化驗所)，同時要每日快測，直至抵港第10日。

醫務衞生局副秘書長(特別職務)馮浩賢指，旅客抵港當日為第0日(Day0)，其後在指定檢疫酒店隔離3日，抵港第3日中午就可離開酒店。他表示，在新措施下原本已預定7日檢疫酒店的旅客，毋須作出更改，可用原有文件辦理登機及入境手續，檢疫酒店會按新政策退回餘下的房費，但表示需時處理，望旅客耐心等待職員指示。醫務衞生局局長盧寵茂補充，在抵港當日進行核算檢測的日子為第0日，從檢疫角度看，不能定義旅客抵港後已算檢疫1日，所以酒店檢疫3日的措施，準確指72小時檢疫。