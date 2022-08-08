公屋擬疫巿加租1.17%惹爭議　議員倡檢討租金機制兼延長寬免期

本港經濟受疫情打擊持續積弱，惟政府早前建議公屋「疫市加租」1.17%，方案出台後引來爭議。房屋局局長何永賢指，加租後公屋租戶實際每月平均多繳26元，額外租金介乎5元至66元之間，認爲加幅溫和，並同時提供特別紓困措施，寬免首12個月的加租金額。立法會議員認為房委會應檢討租金機制，建議加入通脹指數作參考，又倡議延長寬免期至24個月。

本身是房委會資助房屋小組委員的議員梁文廣指，房委會租金檢討機制，在疫情衝擊下仍然得出正數，顯示機制不夠周全，建議加入通脹等指數作參考。另一議員陳學鋒則認為，租戶入息調查存在滯後，又指既然當局認同今次加幅輕微，爲何不延長寬免期至24個月，以進一步減少租戶壓力。

何永賢回應指，特別寬免安排將令房委會損失共2.62億元租金收入，並預計房委會到2022至23年度，租住房屋運作帳目赤字達13.73億元，認爲必須同時考慮房委會財政狀況；她又指今次加租已經考慮2019和2021年租戶收入數據，相信已經反映疫情影響，而通脹和消費物價指數掛鈎，涉及商業產品和服務，認爲收入最能夠反映租戶負擔能力。