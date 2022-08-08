10人涉油麻地暴動　18歲女生認罪但被揭兩度無依時報到

2019年11月理大發生衝突，有人及後發起反包圍警方行動，在油麻地一帶與警方對峙，最終大批示威者被捕。當中10人被控暴動罪，案件今（8日）在區院開審。其中一名現年18歲的女大專生在開審前認罪，區院暫委法官鄭紀航擬將其判刑留待案件審結才處理，他原本不反對讓被告保釋候懲，但當他得悉被告曾2度無依時到警署報到時，即變得激動，厲聲追問：「點解會唔記得？點解要差人提？想像唔到做咗2年既工序會唔記得，咁食飯記唔記得？」，最終先將該認罪女被告還押，下午才決定是否批准她保釋。

本案是10名被告依次為黃權龍（23歲）、高晞朗（18歲）、林君悅（18歲）、林子浩（31歲）、李沛翹（26歲）、馬奕熙（20歲）、彭大展（26歲）、宋博通（21歲）、鄧永明（23歲）和董浩霖（24歲）。他們被控於2019年11月18日，在彌敦道近窩打老道交界參與暴動。今日認罪的是林君悅。她事發時就讀中五，現年18歲，在本港一所專上學院讀書。其餘9人則不認罪受審。

據林所承認的案情指，當晚大批示威者在彌敦道一帶集結，他們大部分穿黑衣、戴口罩，又用雨傘築起遮陣，並向警方掟約200枚汽油彈，令車路着火。警方發射催淚彈，但示威者沒有散去。至當晚11時許，警方採取圍捕行動，結果拘捕213人，包括被告林君悅。她當時戴上防毒面具、護目鏡、口罩等。控方指，事件中有4名警員受傷，其中1人是在作出拘捕時，遭玻璃碎片割傷，其餘3人是因地上電油等液體滑倒，傷及手腳。

案件編號：DCCC 766/2020