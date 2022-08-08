首屆直接錄取計劃港大收82人　工管學生冀投身智囊組織為港獻策

教育局今年首次推出「學校推薦直接錄取計劃」，其中香港大學共有30個課程接受應屆文憑試（DSE）考生申請，最終有82名在各方面有優秀表現的學生，透過計劃入讀港大22個課程，涵蓋文學、理學、工程、教育、社會科學、工商管理、建築等學科範疇。該批同學就讀中學期間除了專注學業，更在課餘時間參與各種課外活動，在文化、領導才能、社會服務等方面展現優秀才華，因而獲計劃錄取。即將入讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程的關銘華，以及入讀環球工程與商業雙學位課程的邵廸藍，於6月下旬收到錄取通知，並於今日（8日）分享自身經驗，寄語同學專注學業外，同時要參與各種活動擴闊視野。

關同學自小對環球經濟及商業資訊充滿好奇，他於2008年得知雷曼債券事件，當時年僅4歲，至高小時對事件為何會掀起連鎖效應，令全球陷入金融危機感到濃厚興趣，故開始留意政治與經濟的相關新聞。另外，關同學在中學時期積極參與企業相關的義工服務，曾拜訪一名巴基斯坦裔中年漢，得知對方因膚色問題而落選文職工作，從中了解到少數族裔等弱勢社群求職的難處，令他明白良好企業除了業務營運外，更需要履行社會責任，建立良好聲譽。他於今屆DSE取得3科5**、2科5*及2科5級的優秀成績，希望完成課程後，將來加入顧問團隊或智囊組織，為企業及政府提供商貿及經濟發展策略，提升香港在國際金融及商業的地位及競爭力。

邵同學則熱愛機械工程相關學科，從小學開始多次參加機械人課程及比賽，累積豐富編程及計算機工程的經驗，高中時曾參加學生營商體驗計劃，與同學合辦學生公司，售賣自家設計的產品，了解到設計出一件產品時，亦要知道客人的需要。他於DSE取得最佳5科26分成績，期望在港大課程學習更多「硬知識、軟技巧」，將來有機會開發自己的新產品。關同學及邵同學亦建議學生在專心學業的同時，在課餘時間參與各式各樣的課外活動，從中發掘自己的興趣再加以鑽研，規劃人生方向。