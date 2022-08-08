2「旁聽師」涉庭內發表煽動文字　被告要求傳召裁判官作供

2名「旁聽師」被指今年初在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，早前被警方國安處拘捕，控以發表煽動文字等罪。2人否認所有控罪，案件今天（8日）在西九龍法院作審前覆核。案件排期9月1日開審，預計審期7天。其中男被告提出有意傳召警方國安處督察及裁判官陳慧敏作辯方證人，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉要求他以書面形式清楚解釋傳召以上證人對辯方案情有何幫助。男被告再申保釋覆核但遭拒絕，須繼續還押，女被告則准以原有條件繼續保釋。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

彭今天沒有律師代表，他表示開審當天也會自行處理。控方希望與彭達成協商，同意部分沒有爭議的事項，包括同意法庭錄音沒受過干擾，但遭羅官批評「證人口供都無就叫人同意，會唔會有啲過分咗」，並提醒控方，被告沒有律師代表，須特別小心謹慎處理。趙的代表律師則表示，審訊時將就煽動罪條例作憲法爭議。

案件編號：WKCC 928/2022