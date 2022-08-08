街市攤檔現重複競投　高價棄標底價入　申訴署促食環改善免壟斷

街市空置檔位競投欠公平，監察公營街市發展聯盟及社區發展陣線，去年視察街市空置檔位競投，發覺現有競投機制及流程安排出現多處漏洞，導致競投不公及令基層市民難以投得檔位，包括未有阻止現有承租人參加第一輪競投、容許同一競投人在中標後棄標再重複參與同一檔位競投，以至有人懷疑利用場地人數限制漏洞，提供金錢利益以聘用「排隊黨」，壟斷入場競投的名額。聯盟與兩名投訴人在今年初向申訴專員公署提出申訴，至7月獲回覆指申訴成立，專訴專員敦促食環署作出改善，而聯盟就批評食環署在8個月後才推改善措施是後知後覺及「慢半拍」。

涉及不公的兩個投訴分別發生在去年10月20日及12月16日，在食環署轄下新界區街市空置攤檔競投不公的情況，前者涉及食環署容許同一名競投人在中標後棄標後，再重複參與同一檔位的競投，以取巧方式從中獲益。而現有承租人按規定不能參與第一輪競投，惟競投檔位B時，一名街市現有承租人照樣出價競投，在簽定租約因其為現有承租人，所以不符合資格簽約，其後食環署在第一輪結束再重推該攤位時，由另一人以底價投得檔位B。而在12月的競投中，投訴人發現食環署無視有人懷疑有人利用防疫的場地人數限制，於會場外附近公然「派錢」，提供金錢利益以聘用「排隊黨」，壟斷入場競投的名額，妨礙其他有意競投者進場競投。

就10月20日的競投，申訴專員認為食環署容許「棄標再投」及沒有防止原檔主參與第一輪投標的「漏洞」值得深思和跟進，指若有漏洞予競投人士以取巧方式放棄高價投得的攤檔，再以底價重新投得同一攤檔，可說是有違一般人對競投的理解，亦有損公帑收益，再者，上述漏洞並非不明顯，食環署未有及早察覺並堵塞，可謂難以理解。就2021年10月20日的競投，專員指食環署回覆並無發現當日有人派錢買籌的情況，雖然食環署其後推出改善措施，但不代表之前有不妥之處。不過，申訴專員公署不能排除有代人排隊的情況曾經出現，認為食環署有需要盡快優化競投的整個安排，以確保其公平、有效進行，並促請食環署留意改善措施的成效，並需時持續改善。