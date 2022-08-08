逾半受訪者反對西環東邊街北規劃　政黨促增添寵物共融設施

政府早前提出於西環東邊街北休憩用地將興建一段海濱，作為連貫性海濱長廊的一部分，以及興建戲水區及嬉沙區等，該處佔地約1.32公頃，料耗資逾2億港元。有政黨就此進行問卷調查，52%受訪者反對該規劃，在反對聲音中，近9成指規劃欠缺寵物共融設施，逾5成稱燈光不足。此外，亦有議員倡議中西區海濱長廊應作統一管理，否則市民「會唔知點適應。」

該政黨指有街坊擔心在規劃用地增設嬉沙區及戲水區，會變成狗隻便溺場所，成為傳播疾病的溫床，加上該處風勢較大，沙亦可能隨風吹到附近行人路及設施，影響市民安全，促請當局重新考慮可行性，並平衡居民及使用者，減少造成滋擾。而政黨亦建議該用地可增添緣化及環保元素，遮蔭設施等。

此外，該黨中西區支部主席楊學明指鄰近雖設有寵物公園，但有部分屬於密封性，有「坐監感覺」，因此不少市民建議於此用地建寵物設施。立法會香港島西議員陳學鋒則指出，現時中西區海濱長廊管理零碎，不同部門在保安及活動上處理手法存異，會令市民難以適應，建議統一由一個部門負責。