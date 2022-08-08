議員料放寬抵港檢疫　便利旅業與商界　對飲食和零售影響不大

對於政府公布從海外或台灣由機場抵港人士，7日檢疫酒店隔離將改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測，身兼行政會議成員、飲食界議員張宇人表示歡迎相關安排，指政府決定果斷，雖然非一步到位，但措施是足夠的。張亦相信方案不會影響與內地通關進程，相關討論會繼續，但非短時間可以實行。

至於在「紅黃碼」新措施上，張指多個飲食商會已與政府開會，他亦勸大家「唔好等」，盡快更新安心出行應用程式。張亦提醒業界要小心，即手機要網絡連線功能，並慎防「有啲人刻意去隱瞞(紅碼)」。張亦指據收集的消息，7至8成業界因應「紅黃碼」方案，需將手機功能提升，希望政府「畀時間我哋做上網連線等。」至於批發及零售界議員邵家輝指方案會對旅遊業及經商人士會更方便，而「紅黃碼」對非在表列處所內的零售界影響不大。

議員周浩鼎認為，放寬措施有助推動外商來港經商，有助本地經濟復甦，對中小企業務有幫助。他期望進一步縮短酒店隔離日數，讓市民可在符合條件下家居隔離。議員梁熙亦認為放寬入境是社會復常的重要一步，期望新安排運作順暢，並平衡社會運作及防疫需要。