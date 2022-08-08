明愛醫院總監屈銘伸中招染疫　院舍續添10人確診

本港新冠肺炎疫情居高不下，今日(8日)明愛醫院行政總監屈銘伸亦證實確診。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，本港昨日(7日)有8間安老院舍及3間殘疾院舍出現新增確診個案，安老院舍方面共10名院友及職員染疫，另45人需要檢疫；殘疾院舍方面則3名院友及職員確診，8人需要檢疫。

劉家獻表示，今日宣布確診的明愛醫院行政總監屈銘伸，最後工作日期為上周四(4日)，期間有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，亦無接觸病人及外遊紀錄。另外，新增確診的安老院舍包括，「救世軍隆亨長者之家」有1名院友確診，1院友需要接受檢疫；「香海正覺蓮社佛教寶靜安老院」1名工作人員確診，11名院友需要接受檢疫；「東華三院朱壽祥護養院」1名院友確診，5名院友需要接受檢疫；「基督教香港信義會恩頤居」1名工作人員確診，2名院友需要接受檢疫；「松悅園耆欣護養院暨日間護理中心」2名工作人員確診，7名院友及職員需要接受檢疫；「耆康會白普理護理安老院」1名職員確診，2名院友需要接受檢疫；「港泰(竹園)護老院有限公司」1名院友確診，7名院友需要接受檢疫；位於屯門的「崇明護老之家」有2名院友確診，10名院友需要接受檢疫。

至於出現確診的殘疾院舍則包括，「鄰舍輔導會順天宿舍」1名院友確診，4名院友需要接受檢疫；「東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍」1名職員確診，3名院友需要受檢；「匡智粉嶺綜合復康中心」亦有1名職員確診，1名院友需要接受檢疫。