千名港生未能如期赴內地或失學　議員斥政府無作為

目前香港入境深圳每日2000個配額需透過抽籤分配，而到內地就學的香港學生並未涵蓋在「 人文關懷通關」的8類人當中，有關學生仍須透過抽籤入境內地。有議員指近日接獲千名抽籤失敗的赴內地升學港生求助，指部分大一新生需要在8月25日回校辦理入學註冊手續， 鑑於現時內地隔離需要「7+3」，換言之8月15日是死線，惟抽籤三周仍未中獎，港生擔心最後會「無書讀」。議員批評港府對學生的苦況無動於衷。

議員楊永杰曾尋求教育局、政制及內地事務局協助，但兩局皆耍太極，建議楊聯絡醫務衞生局跟進，而特首覆函表示將有關事宜轉交醫務及衞生局考慮。醫衞局則要求按既定程序約見局長，惟至今仍未答應會面。身兼校長及議員身份的鄧飛指，若學生錯過指定註冊時間，或會致喪失學位，學生損失慘重。

議員朱國強表示學生非常徬徨，當政府回覆信函指「幫唔到」時感到震驚，不敢相信現屆政府無作為，促請政府即刻行動，協助港生回內地註冊入學。楊永杰稱，現時機票系統內往國內的航班8月份基本上「無位」，票價亦被炒高達2倍，基層難以負擔機票費用。