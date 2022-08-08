酒店疫監減至3天　市民認同惟應全面取消檢疫

政商各界爭取多時的抵港人士7日酒店疫監，將於本周五(12日)減至3日，另加4天家居檢疫，期間可外出但不可進入指定場所。多個市民認同是次放寬，「(政府)是有進步的」，但認為應全面取消檢疫規定，亦明白政府打算以循序漸進方式逐步放寬。

於英國留學的市民陳先生表示，酒店檢疫日數「短啲梗係好啦」。他指檢疫規定由起初最誇張的3周減至3天「已有大進步」，但對比外國多地已取消檢疫限制，則見大落後。他說於英國生活亦不見放寬限制帶來太大問題，指本港順應海外趨勢會更好，但不介意政府「逐步逐步嚟」，隨時也可再放寬入境檢疫限制。

另一市民李小姐於受訪時才得悉新安排，大讚「好！」她說一直想去旅行，但因1周疫監而無法成行。對外遊飢餓的市民鄭小姐亦笑言，措施一放寬隨時可出發旅行，「去邊度都得！」李又說，家居檢疫4天已大有進步，坦言放寬需循序漸進，市民亦需時適應，但指「即刻取消檢疫規定就最好啦」！家庭主婦鄭女士則表示，放寬與否對她沒影響，反正較少外遊。