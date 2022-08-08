屯門22歲仔消夜遇襲留醫兩日亡　警拘雙煞緝餘兇

前日(6日)凌晨時分，多名男女在屯門青菱徑6號一食肆消夜時，懷疑因故發生爭執，席上3名男食客遭人以硬物襲擊，其中一名姓梁(22歲)男子頭部重創昏迷，送往屯門醫院搶救，惟延至今日(8日)下午不治。警方將案件列作謀殺，目前拘捕兩名涉案男子，並呼籲市民提供線索，協助緝拿在逃人士。

據了解，梁男案發前與7名朋友在上址食肆用膳聊天，席間因故爆發口角，有人疑深深不忿，致電召來10名大漢到場，不由分說向梁等人施襲。群煞信手拈來，利用廣告牌、鐵架及雨傘等雜物大肆攻擊，逞兇後悻然而去，有途人目擊過程，隨即報警要求協助，梁及兩名分別39歲及41歲的傷者其後亦一同送院救治。當中梁男傷勢太重，連日危殆未見起色，至今日宣告死亡，其死因將交由法醫作進一步檢驗；另外兩人身體多處受傷，目前仍要留醫。警方循多方面深入調查後，事發當日拘捕兩名17歲及21歲男子，案件現列作「謀殺」及「傷人」，交由屯門警區反黑組跟進。

警方的調查及緝捕行動仍然持續，強調對暴力罪行採零容忍態度，必定將兇徒繩之以法，呼籲市民如目擊案件或有資料提供，請與調查人員聯絡，協助懲治兇徒。另外，案件對死者親友造成莫大傷害，警方已聯同社會福利署提供適切支援及服務，以協助受影響人士。