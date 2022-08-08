4男女否認管理無牌色情按摩店　警員稱曾被問需否色情服務

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於去年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。4名被告不認罪，案件今（8日）在東區法院開審。偵緝警員供稱，他先後3次喬裝成顧客到涉案按摩院調查，並分別由3名女被告接侍和安排進房，有按摩師為他按摩後，詢問他需否色情服務。案件明（9日）續審。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所，及管理沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及在上址經營沒有有效牌照的按摩院。據了解，蔡展鵬現時不在控方證人列表上，但辯方則有意傳召蔡作供。

偵緝警員郭建燊供稱，2020年10月至2021年3月，他當時駐港島總區特別職務隊第2隊，負責職務包括打擊內「黃賭毒」犯罪活動。2020年10月28日，他喬裝成客人到Viet Spa調查，他事先瀏覽了Viet Spa的Telegram群組及電話預約了按摩師Suki。郭指，當日一名叫Sasa的女子開門接待他，對方著他稍等，其後Suki從員工休息室走出來，並指另有熟客預約，Sasa便問他可否改為其他按摩師，他當時拒絕。Sasa則叫他先到房間內沖涼，其後一名女按摩師進房為他按摩，及後問他需否手淫等色情服務「500蚊打飛機，600蚊除衫打飛機」，他便要求手淫服務，該女子便著他躺臥在按摩床上，及將按摩油倒在他腹部及大腿附近。郭續指，他隨即以晚上要「交功課」為由，拒絕該女子服務；他另於同年11月5日再次喬裝到Viet Spa調查，當日則由一名為Anna的女子接待及安排他進房。郭於2021年4月在認人手續中，認出Suki為李亦晴、Sasa為元秋香、及Anna為張明芳。

案件編號：ESCC 1161/2021