男女僱主被指強姦及協助強姦菲傭　事主稱女主人曾全裸推她進主人房

菲律賓籍女家庭傭工聲稱在4年前，全身赤裸的女僱主曾以英語向她稱「Sir喜歡你，付錢」，並把她拉入主人房，然後便被男僱主強姦。這對僱主夫婦其後被捕，被控強姦及協助教唆強姦等罪，案件今天（8日）在高院原訟庭開審。

本案男被告陳暹德(48歲)被控2項控罪，指他在2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊(36歲)亦被控2項控罪，指她於同日同地協助教唆陳暹德強姦X，及在同日同地非禮X。據事主X作供稱，她案發時為30歲，之前曾在約旦和沙特阿拉伯當傭工，2017年11月首次來香港，到被告家打工。女被告為僱傭合約上的僱主。當時2名被告育有1名8歲的女兒和1歲半的兒子，X聲稱女被告曾威嚇，如果她照顧2個小孩得不好，便會報警。為了這個原因，以及自己家庭有問題要處理，X在2018年1月決定辭職，並原定在3月初正式離職。

控方開案陳詞指，案發當晚約11時，與X同房的被告女兒已經熟睡。女被告突然全身赤裸走入X的房間，叫X入主人房，還用英語對她說「Sir喜歡你，付錢」。結果X入房後，同樣沒穿夜服的男被告把她抱上床，強行脫去她的衣服，然後摸她及試圖與她性交但不成功。之後女被告為男被告口交至勃起，男被告終成功把X強姦。控方指女被告在男被告侵犯X時一直在場，對X呼救置若罔聞，並協助男被告勃起，都屬協助及教唆男被告強姦，期間女被告更一度摸到X的乳房，故亦被控非禮罪。X在案發後翌日由朋友陪同下報警，2被告於同日初次被捕。警方之後在2019年10月再拘捕2人。其中男被告在被捕後承認曾與X性交，但稱只是性交易，否認強姦。法醫則在案發後替X檢驗，證實X的下體有新近傷勢，DNA測試亦證實X的陰道有男被告的精液。案件明天續審。

案件編號：HCCC 134/2020