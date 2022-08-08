逾30%高中生不知JUPAS新計法　專家倡盡早規劃升學

近年愈來愈多學生選擇到海外升學，加上移民潮影響下，本地大學紛紛出招挽留本地人才，其中多間大學相繼調整大學聯合招生辦法(JUPAS)收生計分機制，採用彈性收生政策。JUPAS將於本周三(10日)放榜，為得知高中生對相關變動的了解程度，有團體於7月至8月期間訪問了逾千名高中生，今日(8日)發表調查結果，顯示逾30%受訪學生對於大學的最新JUPAS計分方法不太了解。專家指學生應盡早開始策劃升學路線，以入讀心儀學科。

遵理潮指數於7月中至8月初期間以網上及實體問卷形式，訪問了1,153名高中生，當中中四及中五學生佔近50%，共有561人。調查顯示，有約34.6%(即399名)受訪學生表示，「不知道」、「不太清楚」或「未聽過」在本地4間大學(港大、中大、科大、理大)最新公布JUPAS計分方法下，一科「5**」的得分較兩科「4」還要高；受訪中四及中五生中，有41.4%、即232人不清楚上述變動。資深教育專家Koopa Koo表示，新冠肺炎疫情下學生返校時間大減，不能立即接收JUPAS的收生策略變動乃意料中事。

此外，分別約42%及45%的受訪者，未能正確選出英文科及數學必修部分，在哪些JUPAS課程中，計分比重可獲加乘。資深教育工作者及遵理潮指數創辦人梁賀琪表示，近年不同本地大學調整收生策略，由4個核心科目需達「3322」，變成個別科目得分作加乘，反映大學從着重「通才」教育，逐漸走向重視「專才」。海外升學策略師繆敏鶯則指，同一考生以同一DSE分數報讀不同大學，如果策略得宜，即使未能獲得本地大學收錄，亦有機會到內地或外國升學，因此，中學生應及早在初中時期開始計劃升學之路，以作全面策劃。