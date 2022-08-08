港府倡粉嶺高球場建屋　環諮會委員質疑北都發展後沒必要

港人多年來面對公屋輪候時間長等問題，政府打算明年收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地後，撥最北端約9公頃用地建1.2萬伙公屋，可住約3.36萬人。環境諮詢委員會今日(8日)討論其環境影響報告，身兼議員的劉智鵬表示，港府已規劃發展北部都會區，質疑高球場建屋仍有否需要，認為政府需按轉變，重整現有土地發展計劃，包括考慮取消發展高球場，亦有委員質疑發展密度過高。

土木工程拓展署總工程師鍾永康回應指，即使政府發展北部都會區，但本港仍存龐大房屋和土地需求，仍然需要發展其他房屋用地，如果落實發展，預計可於2029年入伙。他又說，政府已於2019年已提高公營房屋的地積比率。

環諮會主席黃遠輝促請當局，仔細規劃階段考慮提升樓宇高度，或更容易保育樹木。環評報告又建議，將約67%收回土地作保育用途，指區內較南部分有原生過百年的「水松林」，亦有東亞豪豬、赤麂等的具生態價值的樹林及動物棲息，值得保留，但北面較貼近粉嶺/上水新市鎮 ，或人造的球道草地，生態價值較低。