商人許智銘被指與人爭執後襲擊他人　普通襲擊及刑損罪成候判　

商人許智銘(原名許智明)前年3月與一名裝修工人，到大浪費灣視察其物業工程時，與一對居於附近的外籍父子衝突。許被指一度拿起石塊作勢投擲，裝修工則被指以石塊襲擊對方，兩人因而事後同被捕。他們早前分別否認普通襲擊、傷人等罪受審後，裝修工人今（8日）被區院暫委法官許肇強在西九龍法院裁定2項控罪罪成，許則被裁定被控的4項控罪當中的2項罪成，案件押後至8月11日求情及判刑。

兩名被告依次為57歲的裝修工人陳明亮，以及58歲商人許智銘。陳被控1項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪，許則被控2項普通襲擊、1項刑事損壞及1項襲擊至造成身體傷害罪。陳被裁定2項控罪罪成，須還押候判；許則被裁定1項普通襲擊及1項刑事損壞罪成，其餘兩罪則罪名不成立，獲准保釋。

控方指於2020年3月29日，在大浪灣村一村屋外，2被告於事主Alexander Robert Medd及其子George Thomas Medd所住的物業前舉機拍攝，事主見狀則反拍2人。2被告見狀欲阻止並與事主發生爭執及肢體衝突，許一度拿起石塊作勢欲擲，及圖奪去事主電話，陳則以石塊襲擊事主。事主兒子見狀，亦以手機拍攝情況。事主後被送院治理，其背及頭部等受傷，手機亦告損毀。辯方於審訊時，則反指事主對許物業的工程有所不滿，當時無理纏繞且手上持有物體，被告只是作防衛行為，並沒意圖襲擊事主。法官指相關的片段支持事主證供，並認為陳以石塊重複襲擊事主是使用過度武力且不合比例，且不認為許處於十分危險的情況。陳以石塊作為武器，定會知道可造成他人嚴重受傷。法官又指許當時曾激動地以粗口辱罵，亦曾向警員指因事主未經他許可下拍攝他，才推開事主電話，相信他是故意地損壞事主的電話。

案件編號：DCCC 704/2021