4人被控前年7.1銅鑼灣非法集結　2人認罪當中1人被判囚4個月

前年7月1日銅鑼灣高士威道一帶有示威者進行非法集結，當日多人被捕。事隔接近2年後，其中4名被捕男子被警方落案起訴1項非法集結罪。當中兩男於今午（8日）在東區法院承認控罪，其中一人被判即時監禁4個月；另一名22歲男被告則須還押至8月22日判刑，以待索取勞教中心報告。

案中4名被告分別為葉健榮（40歲、送貨員）、林永耀（24歲、工程師），以及同為22歲的學生蔡偉賢和黎子元。控罪指4人於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道66號或附近與其他不知名人士參與非法集結。葉和黎今天承認控罪，而林和蔡不認罪，案件已排期於11月28日開審。葉被判監4個月，黎則還押候判。辯方為黎求情時指，黎15歲已考獲鋼琴及雙簧管演奏級，及後獲演藝學院全額獎學金。辯方又指，上天帶給黎音樂天賦，卻在他9歲時帶走其父親，其母亦於2018年患上癌症。

案情指，2020年7月1日約下午1時， 數以千計的示威者在灣仔及銅鑼灣一帶設路障和縱火。雖然警方事前已對當日遊行發出反對通知書，但同日3時，數以千人在銅鑼灣高士威道及崇光百貨一帶遊行，警方在怡和街布防及多次發出警告，惟示威者在高士威道和禮頓道一帶高聲吶喊、與警方對峙，期間一幅祝賀香港主權回歸的橫額被人破壞，警方其後警告示威者可能違反國安法及多次作警告。惟數以百計的示威者開始在中央圖書館附近聚集，及後築成傘陣，更有人從天橋上投下雜物，警方遂於同日4時在怡和街及高士威道一帶掃蕩，及後拘捕68人，包括案中4名被告。在警誡下，葉健榮保持緘默，而黎子元則否認參與非法集結，稱早上行山後、到銅鑼灣吃飯。現場片段則拍攝到，葉早前在傘陣中手持雨傘，指向警方方向；黎則一度到走到警方防線前方及蹲下，歷時約24秒。

案情編號：ESCC 713/2022