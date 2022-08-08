46地方納強檢名單　九龍灣麗晶花園及馬鞍山銀湖‧天峰上榜

再增46個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約94%預約名額。政府明日將於黃大仙天宏苑及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.天水圍俊宏軒7座

2.黃大仙黃大仙下二邨龍盛樓

3.黃大仙黃大仙下二邨龍興樓

4.天水圍俊宏軒2座

5.天水圍俊宏軒3座

6.黃大仙天宏苑宏景閣

7.馬鞍山富寶花園10座

8.馬鞍山富寶花園9座

涉及多宗病例的地點如下：

1.油塘油塘邨華塘樓

2.將軍澳尚德邨尚智樓

3.觀塘安泰邨和泰樓

4.天水圍天頌苑頌碧閣

5.鴨脷洲利東邨東安樓

6.天水圍天瑞二邨瑞滿樓

7.將軍澳彩明苑彩柳閣

8.長沙灣海麗邨海暉樓

9.藍田平田邨平旺樓

10.粉嶺華明邨富明樓

11.沙田水泉澳邨峻泉樓

12.牛頭角彩福邨彩和樓

13.筲箕灣東濤苑旭濤閣

14.沙田博康邨博智樓

15.長沙灣宇晴軒1座

16.鑽石山龍蟠苑龍珊閣

17.九龍灣麗晶花園10座

18.藍田康栢苑瑞栢閣

19.荃灣梨木樹邨5座

20.荃灣麗城花園1期1座

21.上水彩蒲苑彩碧閣

22.柴灣小西灣邨瑞福樓

23.馬鞍山利安邨利興樓

24.東涌裕東苑啟東閣

25.油塘高翔苑高麒閣

26.將軍澳海悅豪園2座

27.沙田綠怡雅苑1座

28.粉嶺海聯廣場3座

29.將軍澳將軍澳中心2座

30.將軍澳景林邨景楠樓

31.屯門田景路38號兆邦苑

32.東涌逸東二邨傑逸樓

33.上水翠麗花園6座

34.牛池灣彩雲一邨紫霄樓

35.葵涌石籬二邨石祥樓

36.馬鞍山銀湖‧天峰5座

37.深水埗南昌邨昌逸樓

38.青衣美景花園7座