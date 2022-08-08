齒頰留香片皮鴨　餐廳上碟得九塊　網民大喊嬲嬲豬

片皮鴨或稱北京填鴨是聞名中外的京菜之一，鬆軟的餅皮包裹着香脆滿油香的鴨皮鴨肉，令人不禁想一口接一口地吃下去，簡直齒頰留香令人回味無窮，在本港近年亦大受歡迎，不過質素卻似未如理想。事緣有上水居民今日(8日)在社交平台上載1張片皮鴨的照片，只見一只碟上僅放有約9塊鴨皮，該居民點名某飲食集團旗下餐廳，批評道「呢度係一隻鴨嘅皮？」有網友則揶揄問「阿姐係咪一路片，一路偷食？」

該居民在貼文稱，餐廳所屬集團表示可另加10港元購買鴨殼，卻遭職員告知已賣完，又指詢問前後不到5分鐘時間，竟已被廚房用了「真係嬲嬲豬呀！」有網民留言指「啱啱有得賣啦」，該居民立即回覆「買咗佢，跟住砌返啲皮睇吓佢偷咗幾多」；另有網友嘲諷道「組合式片皮鴨，燒味飯用淨嗰啲攞埋嚟片」，甚至有人建議發貼者「單都唔好埋，即刻走人」、「咁少？真係可以報海關」。

根據《商品說明條例》，任何人在營商過程或業務運作中，將虛假的商品說明應用於任何貨品、供應或要約供應已應用虛假商品說明的貨品，即屬違反《商品說明條例》。違者一經定罪，最高可被判罰50萬港元及監禁5年。