檢疫新安排望刺激旅客來港

檢疫酒店隔離期縮短至3天，有旅行社指旅行團團費能相應下調，增加市民外遊意欲。

港府將對從外國及台灣抵港人士實施「3+4」檢疫安排，打工仔請假到外國旅遊後，最快回港後第4天便可上班。中小型企業聯合會會長麥美儀表示，目前不少行業須定期快檢測速，相信部分僱主會參考做法，視乎外遊目的地是否高危地區而要求僱員外遊後定期快測，「做好基本保障」，避免員工之間出現感染。

放寬檢疫安排對旅遊界是喜訊。旅行社東瀛遊執行董事禤國全表示，新安排實施首日有從北海道回港的旅行團即時受惠，減免4天隔離；因應檢疫日數縮短，團費相應下調逾10%。他指，新安排或會刺激商務旅客、回港探親及中轉旅客的來港需求，若隔離酒店仍求過於供仍會影響市民外遊意欲。他建議政府可適量調節檢疫安排，例如讓香港市民回港後可以居家隔離代替酒店隔離；旅客則仍沿用現行酒店隔離方案，相信能達致雙贏效果。

展覽活動亦同樣受惠。香港貿發局主席林建岳表示，歡迎當局放寬入境檢疫安排，認為此舉可以兼顧民生經濟發展及防疫需要，有助重拾香港經濟動力及增強香港國際競爭力，並向外界發放一個正面訊息。新安排實施後，貿發局將舉辦多個論壇及展覽，包括第二屆亞洲醫療健康高峰論壇、亞洲金融論壇、電子展、環保展等。香港機場管理局亦歡迎政府調整入境檢疫安排，相信有助航空交通復甦。