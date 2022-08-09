東方日報A1：周五起入境檢疫改3+4　通關無期市道難有轉機

新冠肺炎疫情纏港不休，中港通關依然無期，但本周五（12日）起從外國及台灣返港的「疫監」安排將獲放寬，旅客由現時需在酒店坐至少7天「疫監」，變為「3+4」檢疫，3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察，旅客最快入境第4日可返屋企。安心出行應用程式今起增設「紅黃碼」，染疫者獲發「紅碼」，抵港者在完成檢疫前則得「黃碼」。儘管檢疫鬆綁，當局始終未能一步到位取消疫監，新增「紅黃碼」更恐為市民添煩添亂，市道難有轉機。專家及政界均認為倘本地疫情走勢與海外相若時，當局可考慮免檢疫通關，冀今年內實現。學者則指港人北上需求極大，惟對內通關毫無寸進，憂對外放寬檢疫會再添變數。

現時抵港人士入境後需於隔離酒店檢疫至少7天。但本周五起，抵港人士只需於隔離酒店檢疫3晚，期間安心出行內的疫苗通行證二維碼將顯示為「黃碼」，當他們完成酒店檢疫後，可在家居或一般酒店接受4晚醫學監察，期間可如常上班上學、乘坐公共交通工具，進入商場及街市，但禁止進入需主動查核的疫苗通行證的表列處所，包括食肆、酒吧、美容院、健身中心、遊戲機中心、娛樂場所及室內娛樂場所等。

持「黃碼」者亦禁止參與除口罩的活動，以及不准以訪客身份踏足安老及殘疾人士院舍、學校、指定醫療處所等高危場所。7天檢疫期結束後，「黃碼」會自動轉為「藍碼」。

港府強調當局防疫政策不躺平，要控制確診數字，平衡風險和經濟動力，在風險可控情況下維護民生活動和香港競爭力，盡量給社會最大的動能和經濟活力，而「3+4」方案已盡量避免「一刀切」，而按疫情變化風險作管控。被問及本港實施「3+4」是否放棄與內地通關，港府稱本港與世界接軌和與內地正常通關，兩者並無矛盾，當局亦與內地部門討論，盼盡量減少兩地過關的不便。

商界人士指，本港長時間對海外「封關」，令跨境的經濟和社會活動受到限制，認為新安排可減少商務人士訪港的時間及金錢成本，有利本港與國際重新接軌。該人士強調，防疫措施需平衡社會、經濟和民生發展需要，希望港府循着「對國際加快鬆綁，對國內爭取便利」的方向，加緊推進本港與海外、內地人員流動的「復常」。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，目前變種病毒Omicron分支BA.5的本地感染個案已多於輸入個案，反映輸入個案對本港的威脅已逐漸減少，認同當局縮短檢疫日數。他又認為當本地疫情從高峰回落後，並與海外相若時，當局可考慮免檢疫通關。

議員姚柏良認為，放寬入境檢疫有助吸引商務旅客來港，但未必能吸引觀光旅客，能否刺激本地市民外遊亦有待觀察。他指，本港旅遊業已步入彌留狀態，而內地是本港最大的旅客市場，中港回復正常通關未見曙光，促請政府能擬定通關時間表，並期望本年底實現入境免酒店檢疫，令旅遊業逐步復甦。國泰航空亦促請港府在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的防疫限制。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，中港尚未通關，港府先對外地放寬檢疫，擔心是「捨難取易」，倘本地疫情反彈，屆時通關或再添變數。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：