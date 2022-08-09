被盜用身份代領消費券2000元　受害者：「跌咗張卡都冇咁嬲」

港府前日陸續發放金額今年第二階段電子消費券，金額2,000元，冀刺激經濟。惟東網收到市民報料指，其用作登記領取消費券的八達通卡未有收到錢，事主向消費券計劃秘書處查核後驚悉消券費被人盜用。騙徒用其身份證副本成功修改登記領取消費券的手機號碼及八達通卡號碼，而該2,000元已按機制發放到騙徒登記的八達通卡。事主怒不可遏，憤然到警署報案，更指目擊為數不少人士均有相同遭遇，直斥港府的消費券登記及轉會平台存在極大漏洞。

從事地盤工作的邱先生，滿心歡喜待收到2000元消費券後拿來購物，卻一直收不到港府確認短訊。他早前特意請半日假，到旺角的消費券計劃秘書處查詢，獲告知原本屬於他的2000元消費券已經系統發放。他向職員稱，沒有收到確認短訊及該筆消費券，而其登記領取的八達通卡於上一期發放亦無問題。

職員回覆指，系統顯示邱於上月23日曾修改登記領取消費券的電話號碼及八達通卡號碼，當局已發放2,000元到新登記的八達通卡。邱追查後發現消費券登記及轉會平台存在漏洞，任何人只要持有登記人的身份證副本，在登記平台修改自設的保安問題時，只需按「忘記保安問題」，再上載身份證副本，即可輕易登入該身份證持有人的戶口，然後更改電話號碼及八達通卡資料，讓騙徒輕易取走款項。

邱強調沒有遺失過身份證，但因工作關係而經常需要提供身份證副本予他人，懷疑被人盜用。他質疑該平台於有人更改資料時，為何不先行發放短訊及驗證碼確認身份，而該漏洞「有如開一個後門給騙徒」。他於本月5日，即第二階段電子消費券發放前兩日，已通知當局其身份被盜用，但款項仍如常發放到騙徒手上，他批評當局處理手法僵化，並就事件報案。他又指，眾多到辦事處交涉的市民，有不少人跟他一樣懷疑被人盜用身份篡改資料，「跌咗張卡畀人用曬啲錢都冇咁嬲！」

警方回覆指，旺角警署昨日(8日)接獲一名34歲姓邱男子報案，指懷疑被人盜用其個人資料，以另一張八達通卡領取其2,000元消費券。經初步調查，案件列作「欺詐」，由旺角警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。