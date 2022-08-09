入境檢疫周五變「3+4」　盧寵茂料不會造成社區傳播及確診飆升

新冠肺炎疫情纏港不休，中港通關依然無期，本周五(12日)起從外國及台灣返港的「疫監」安排將獲放寬，旅客由現時需在酒店7天檢疫變為「3+4」，即3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察，旅客最快入境第4日可返屋企。醫務衞生局局長盧寵茂今早(9日)在電台節目表示，相信新措施不會在社區造成傳播，亦不會令本地個案大增。

盧表示，本港周五起縮短入境旅客的酒店檢疫期至3天是更精準抗疫，強調當局分析過去4星期抵港旅客的確診數據，有一半的輸入個案，能在機場的檢測中發現，而酒店檢疫第2日的檢測，亦累計找出8成確診個案，當完成3日酒店檢疫後約只剩少於1%的確診個案。他認為，配合實施紅黃碼制度，限制入境旅客進入高風險場所，將不會令病毒傳至社區。

安心出行應用程式今起增設「紅黃碼」，染疫者會獲發「紅碼」，而抵港者在完成檢疫前則得「黃碼」。當他們完成酒店檢疫後，可在家居或一般酒店接受4晚醫學監察，期間可如常上班上學、乘坐公共交通工具，進入商場及街市，但禁止進入需主動查核的疫苗通行證的表列處所，包括食肆、酒吧、美容院、健身中心、遊戲機中心、娛樂場所及室內娛樂場所等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，政府縮短入境旅客至「3+4」是一大進步，希望政府解決技術性問題後，盡快放寬到取消酒店檢疫安排，直接改為7日醫學監察，為與國際接軌提供便利。他認同，本港輸入確診個案只佔整體感染很小比例，就算有少部分個案走進社區，但只要無發現新的變種病毒，不會構成重要影響。他認為在推進入境旅客只需7日醫學監察的同時，要推高疫苗接種率，認為政府可以在本月尾劃一要求所有入境人士完成接種3針疫苗。