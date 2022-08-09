縮短疫監料恢復7至8成商務客　商界籲聖誕節前取消酒店檢疫

政商各界爭取多時的抵港人士縮短酒店檢疫日數，將於本周五(12日)起由7日減至3日，另加4天家居檢疫。商界人士對新措施表示歡迎，認為能使業界逐步恢復復甦，對業界是一大幫助，惟認為政府可再放寬檢疫措施至「免酒店檢疫」，做法更有利本港維持國際金融中心的地位。

香港總商會總裁梁兆基今日(9日)在電台節目時表示，縮短酒店檢疫期，預計可恢復7至8成短期商務旅客來港，又表示本港大部分商務活動都集中在聖誕前，若11月前能放寬到「免酒店檢疫」，將更方便商界規劃活動。惟梁又指，持有「黃碼」的人士無法進入展覽等受限場所，故新措施對展覽業仍有影響，他期望當局做好個案追蹤工作，進一步放寬商務旅客進入展覽的限制。

金融發展局主席李律仁則認為，新措施能使金融業恢復到周邊地區招商引資，對業界為一大幫助，又相信有助本港在11月舉行國際金融峰會，不擔心會有公司將免檢疫通關作為出席峰會的條件之一。不過，李認為金融業着重區域和國際覆蓋率，若本港維持嚴格的檢疫措施，優勢將會逐漸減少，不利本港維持國際金融中心的地位。