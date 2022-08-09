八旬保安涉非禮孫女　搓胸摸下體兼舌吻　父母得知反要下跪道歉

八旬保安員被指自9年前開始，乘與年幼孫女獨處一室時，涉嫌3度非禮孫女，包括摸孫女胸部及私處。孫女向居於內地的父母透露事件後，卻反遭祖父母責難，指「就算做過都唔可以講出去」，其父母更要下跪道歉以讓她可繼續留港讀書。孫女其後向師長及社工道出事件，事件才被報警處理。該保安員事後被捕，昨於區院否認3項非禮罪，案件今（9日）開審。

80歲被告T.S.H，否認於2013年1月至2018年7月間，在香港一單位3度非禮當時4至10歲的X。控方開案陳詞指，X的父母居於內地，X則自2013年始與被告等同住，X與被告及祖母同睡一房，被告睡在房中的上格床。於案發期間，被告乘其妻外出晨運及或與X獨處一室時，用手摸X的外陰及胸部，又吻X及把舌頭伸進X口中，又向X指「畀爺摸吓，爺爺錫你先摸」，在X抗拒時則責罵X。X對有關行為感到惡心且不適。

X後在2018年暑假期間，到內地探望父母時說出事件。惟X祖母得悉事件後感到生氣，不但斥責X誣告被告，更逼X向被告道歉，否則不讓X留港居住。X父母因而跪下向被告道歉。至前4月，X祖母就管教事宜要求與X的老師見面時，X再向老師道出事件。被告於冋年4月被捕，警誡下稱「無做過」。

案件編號：DCCC 1059/2021