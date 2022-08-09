蓮香樓突結業　鄰舖東主一周前已聽聞　老街坊感可惜

具有百年歷史的蓮香樓今日(9日)凌晨於Facebook宣布結業，一眾員工表示事前不知情，更已被拖欠4個月薪金。不少光顧多年的食客不知道結業的消息，在大雨之下在蓮香樓門口「摸門釘」，又認為事出突然，紛紛表示可惜。

今早(9日)約10時，有員工回到茶樓執拾個人物品，就欠薪向勞工處求助。12時許，再有年約50歲左右的男員工打開鐵閘入內，也表示是來收拾物品，不過未有回應欠薪問題。茶樓旁邊的藥房老闆陳先生指，平時與茶樓職員會寒暄兩句，但沒談及欠薪等內部問題，惟有個別食客早前向他表示，知悉茶樓經營多一星期就會結業。

當區老街坊八十旬的梁婆婆表示，已光顧茶樓有10年以上，平常會獨自來飲早茶，一星期約3次，特別喜愛茶樓內仍用茶盅盛茶，她指今早聽到朋友說無開門，專程前來查看。而茶客陳先生表示，尤其喜歡蓮香樓的鴨腳湯飯，比其他新式酒樓較特別，「有以前啲味道」。另一名葉先生則指，過去曾光顧20多年，但近一兩年已沒再去，批評食物質素下降，特別是糯米雞的餡料不足。路經茶樓的梁小姐亦停下來打卡留念，她表示10年前曾特意光顧過一次，覺得結業有小小可惜，感嘆「只好留在記憶中」。