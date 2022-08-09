公社科中四五課本同步推出　書商「半賣半送」被質疑違規

教科書價格每年上升，惟取代高中通識科的「公民與社會發展科」，於2022新學年同步推出的中四及中五課本卻相反，據悉各出版社為搶佔課本市場，竟一反常態減價出售，並向中學推出優惠套裝「半賣半送」。惟做法被質疑違反「課本、教材和學材分拆定價」政策，書商日後亦可能再上調價格，以確保不會「蝕本」，變相將成本轉嫁來年家長及學生。

公民科於去年在中四級推行，惟首年沒有推出教科書，直至今年始有出版社同步出版中四及中五課本。據了解，有數間出版社向學校推出優惠，若學校在中四及中五兩級同時選用旗下公民科教科書，該校的中五生便可獲贈中四課本；亦有出版社疑將兩級課本集合成套裝出售，而學校的定價為該課本的單冊售價，即變相免費贈送中四級教科書。有關做法被質疑違反由2014年實行的「課本、教材和學材分拆定價」政策，教科書出版商須為課本、教材和學材分別定價，不可將課本連同教材或學材以綑綁方式銷售，亦不可向學校提供送贈，或讓學校借用教材。

而且，有指出版商不會做「蝕本生意」，不排除明年或以後會再調整教科書的售價，變相成本日後轉嫁予家長及學生。教育局表示，公民科課本供應的情況特殊，因應學生的學習需要，局方理解學校或會在書單上要求中五學生同時購買中四和中五的課本，以鞏固所學，溫故知新。個別出版商配合中五學生的特別需要，提供不同的優惠予家長，這不應與「分拆政策」混為一談，如出版商提供的優惠模式無將相關課本連同其他教材或學材以綑綁方式銷售，亦無牴觸「分拆政策」的要求。