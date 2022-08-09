無牌色情按摩店案續審　放蛇警員繼續作供

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於去年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。4名被告不認罪，案件今（9日）在東區裁判法院續審。偵緝警員續供稱，他第3次喬裝顧客到按摩院調查時，再有女按摩師向他提出手淫服務，其後同事到按摩院巡查，他向同事講述事件經過，及後再回警署。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。

偵緝警員郭建燊今續供稱，2021年3月19日，他第3次喬裝成顧客到Viet Spa調查，當日元秋香開門給他，而李亦晴則為他安排女按摩師，女按摩師要求他到房間內沖涼及等候，而他進房後則致電通知譚臣道待命的同事。郭稱，女按摩師返回房間後，先為他按摩約10分鐘，然後問到「500蚊定600蚊？」，女按摩師又稱「我淨係做呢兩樣」，郭追問其意思，女按摩師則解釋是手淫或她脫衣為其手淫。郭指他當時回應「500蚊得啦。」，不久，他聽到按摩院大廳傳來嘈雜的人聲和腳步聲，其後有人拍門「警察開門」，女按摩師神色慌張，指有警察及着他穿回衣服。其後女按摩師開門，有警員站在門外。郭續指他其後向同事講述事情經過，及後行到大廳，當時李和元坐在梳化上，他向同事講述2人安排女按摩師的經過，2被告當場被捕，他其後離開Viet Spa及返回警署，並向同事講述張明芳於2020年11月5日為他安排按摩師的經過。

辯方盤問郭時，提到其警員記事冊與書面供詞有出入，指郭的記事冊中，記錄他於2020年10月28日到Viet Spa調查後，下午4時45分回到警署，惟他在書面供詞中卻指自己下午4時錄取口供。郭承認當日記事冊紀錄不理想，有所遺漏，並同意其11月5日的紀錄亦不理想。郭否認在其警察生涯中，都是如此處理記事冊。辯方質疑郭於10月28日及11月5日根本沒有到Viet Spa調查。對此郭不同意。

案件編號：ESCC 1161/2021