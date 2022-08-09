6月中環槍擊案　高院准1尼泊爾籍被告保釋

今年6月10日凌晨中環發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。警方至今共拘捕及起訴10人。其中1名被控企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器罪的尼泊爾籍被告一直還押，他今日（9日）向高等法院申請保釋。法官張慧玲聽罷陳詞後，決定批准被告以4萬港元保釋，其母親另外以4萬港元作人事擔保。此外，被告在保釋期間不得離港，須每日到警署報到，亦不可接觸控方證人。

是次保釋申請人是30歲Limbu Enish，報稱無業。他被控於2022年6月10日，與Limbu Soyal、郭天域、Gurung Suman、Javed Shahid、Gulfam Muhanmd和Gurung Anish，在雲咸街34號外，意圖使一輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該輛私家車內的人。他另被控於同日同地，管有8把開山刀及1把小刀，意圖將其作非法用途使用。

案件編號：HCCP 327/2022