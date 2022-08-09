7月中小企業務收益較6月下跌2.9　地產及進出口業成重災區

政府統計處今日(9日)發表2022年7月份中小型企業(中小企)業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數從今年6月在收縮區域的46.3，下跌至7月的43.4，較上月跌約6%。未來一個月的業務收益展望動向指數為48.0。政府表示，由於外圍環境惡化，及本地新冠病毒確診數字上升，7月中小企的整體營商氣氛進一步轉弱，大部分受訪行業的營商氣氛亦轉差，尤其是地產和進出口貿易業。

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在今年7月較上月有不同程度的下跌，特別是地產業，從48.2下跌至42.5，以及進出口貿易業，同樣從46.3下跌至41.1。至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數則從今年6月的47.4，下跌至7月的43.1，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.9。

政府表示，對下一個月業務狀況的預期下降至收縮區域。整體就業情緒亦輕微回軟。另外，環球經濟前景惡化，及主要央行加大力度收緊貨幣政策，將繼續對營商氣氛構成壓力，特別是外向型行業。