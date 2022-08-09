海關偵破兩宗販毒案　拘18歲青年檢640萬元可卡因

香港海關偵破2宗販毒案，檢獲7公斤、市值約640萬港元懷疑可卡因，拘捕1名男子。海關人員於7月22日在荃灣一物流中心，檢取一件運往澳洲的、報稱為小食碟套裝的空運快件，檢查該14盒碟後，揭發其中3盒被人偷龍轉鳳藏入約3公斤、市值約270萬港元懷疑可卡因。

關員經跟進調查案件後，昨日(8日)在觀塘區進行反毒品行動，於一工廠大廈停車場，發現一名持白色膠箱、形迹可疑的男子，於是上前截查。關員在膠箱內發現一支座枱燈及大量發泡膠粒等包裝物料，清理有關物料後，發現膠箱異常沉重，因此仔細檢查膠箱，竟在箱底發現一個暗格，內藏約4公斤懷疑可卡因，市值約370萬港元，遂拘捕該名將毒品包裝後作出口、報稱無業的18歲青年。

海關毒品調查科高級調查主任張廣達表示，經調查後，發現該青年與荃灣區揭發的販藏案有關，該快件懷疑由他寄出。該青年已被暫控2項販運危險藥物罪，案件於明日(10日)到觀塘裁判法院提堂。張又稱，販毒集團嘗試以時租的迷你工作間，企圖不動聲色、快出快入進行販毒活動，以逃避執法人員偵查。他呼籲迷你工作間管理人，若有人租用工作間，請小心核實其身份，假如有懷疑有人租用工作間作販毒活動，請即向海關舉報。