周邊地區落地免檢「搶客」　港僅放寬檢疫日數　旅業呻無助復甦

港府將於周五(12日)放寬抵港人士的檢疫限制，惟業界認為措施無助旅遊業復甦。旅遊業議會總幹事楊淑芬今日(9日)出席一個活動時表示，周邊國家城市已實施旅客免檢疫入境安排，旅客挑選出遊地點會優先選擇該些地區，「又點會揀個要檢疫的地方(香港)」。

楊淑芬說，6至7月期間有19間旅行社復辦外遊團，旅議會收到200個登記團，但因收不足夠客人，最終僅22團成行，主要前往日本、南韓及泰國，但人數較少，僅為2至4人團，與疫前每月有7,000至8,000團大相逕庭。她預計港人出遊數字會上升20%至30%，主要為商務及探親客，但由於低基數效應，實際人手有限，指港人對縮短酒店檢疫期後外遊的反應正面，但稱「未必個個都會去」，對旅業的帶動效應不大。

楊淑芬又指，疫情對旅業衝擊甚大，旅行社的數量由2019年的1,780間減至今年1,630間，而旅遊從業員由2019年的1.8萬名減至今年7月的1.1萬名。她說數字上看似對業界衝擊不大，但實質有300家旅行社倒閉，包括多個大型旅行社，新開的多為小型旅行社，而從業員多由全職，變為半職，甚至為停薪留職，不少人已經轉行。楊促請政府，向業界再推補就業計劃等支援，減少人手流失，擔心旅業真正重啟時欠人手支持，又要求政府制訂通關時間表。