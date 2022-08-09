政Whats噏：議員孖何永賢睇過渡性房屋　促加快起公屋

一眾議員孖住房屋局區局長何永賢，一齊去參觀用作過渡性房屋嘅賓館同酒店。

公屋輪候時間創本世紀新高達6.1年，今日(9日)一眾議員孖住房屋局區局長何永賢，一齊去參觀用作過渡性房屋嘅賓館同酒店，仲探訪咗土瓜灣1個劏房戶。議員睇完之後，都話過渡性房屋好過劏房好多，幫基層市民等待上樓階段當中，可以改善佢哋嘅住屋環境，希望當局增加多啲過渡性房屋。當佢哋聽到有1個住戶等咗6年都未上到公屋，佢哋即刻捉住局長，要佢簡化建屋流程、加快建造時間，縮短公屋輪候時間。

東網之前報道過有過渡性房屋住戶擔心先導計劃完結後，仍未上到公屋要搬走，更直言已經搵定天橋底。東網就呢件事問過議員陸瀚民，佢就話今日去探訪嘅住客都比較樂觀，唔擔心呢件事，強調「唔會容許呢件事發生」。陸認為呢啲過渡性房屋短期內可以幫助基層市民，希望政府可以提供更多金錢誘因，促進公私營合作。議員李鎮強就話一個媽媽帶住兩個小朋友住咗係劏房，去到見到環境比較侷促，嚟緊即將搬去過渡性房屋居住，令到佢覺得當局應該加快改建荒廢咗嘅校舍，及以組合式方法，盡快提供更多過渡性房屋。

議員盧偉國就問過啲住戶，如何得知過渡性房屋，大多都話朋友介紹或者社工轉介。盧就覺得政府應該利用資源加強宣傳，讓更多住喺不適切房屋嘅市民去申請，令市民喺等待公屋嘅期間，可以住喺一個比較好嘅環境。議員鄭泳舜作為改善基層住戶居住環境事宜小組委員會主席，佢就希望當局喺物業維修保養和管理方面，可以支援社福機構，並且增加過渡性房屋供應至5萬個。