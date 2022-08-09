國際旅遊展下周四開鑼　港人訪泰明顯飆升

適逢港府放寬抵港人士的檢疫限制，香港國際旅遊展將於下周四(18日)起一連4日在灣仔會展舉行。有份參展的泰國政府旅遊局今日(9日)表示，自本港數月前將酒店檢疫日數由2周縮短至1周後，訪泰港人逐步增加，從4月僅得約1,900人，升至5月及6月約2,900和4,200人，至7月更飆至5,900人次。

泰旅局長Naparat Vudhivad表示，已接種新冠疫苗人士入境泰國毋須檢疫或做檢測，而未接種疫苗人士亦只需提供檢測證明便可自由活動，港人亦因此願意訪泰。她認為，隨檢疫措施放寬，再加上往返泰國航班漸多，更多人會願意前往，希望透過旅遊展宣傳泰國。

今屆旅遊展以「復聯和復甦」為主題，參展商來自27個國家或地區，近至周邊地區、東亞，遠至歐美等地，包括不丹、加拿大、內地、泰國等，較去年多約50%，大部分由當地旅遊局展團參展，場內亦設民俗表演。旅遊展中亦會有70場旅遊講座，介紹多類旅遊體驗。展覽首天半僅供旅業界觀眾登記入場，公眾可於下周五(19日)下午2時起付費進場，票價介乎20至30港元。主辦機構匯眾董事總經理湯錦成指，受惠疫監放寬，預計今屆會有3.5至4萬人次進場，較去年的3萬多。