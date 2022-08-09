劫車逃走倒車撞警　4匪分別判入教導所至9年監禁

4名男子前年召「白牌車」，途中持刀劫去司機1000港元，兼把7人車駛走。之後再於粉嶺公路上亡命飛車，期間曾倒車撞倒電單車警員。有警察開槍嘗試制止賊車，但7人車繼續飆車，最終撞向路邊欄杆才停車就擒。4人於今年6月底在高院原訟庭承認搶劫罪，負責駕駛7人車的司機另承認危險駕駛，其中1人則因警誡下自爆曾幫人販毒，另承認串謀販毒，案件於今午（9日）判刑。原訟庭法官邱智立指4人是有計劃糾黨搶劫，劫去事主金錢及汽車亦令他受傷。事主與的士司機無異，容易成為槍劫對象。法官考慮到4人非案中主腦，判處案發時未成年的2名被告入教導所、涉及危駕罪的被告監禁6年半，至於涉及串謀販毒罪的被告則判監9年。

4名被告依次是陳鉅耀（20歲、散工）、王子樂（18歲、學生）、羅雪浩（29歲、無業）和黎泳伸（19歲、學生）。其中陳是司機，另被控危險駕駛罪，羅則另涉串謀販毒罪。法官指王及黎於案發時只有16及17歲，且沒有案底，認為判刑應側重輔導，最終判處2人進入教導所。另涉危駕罪的陳，過往曾有7項不同案底，當日駕駛的態度亦屬最惡劣及最危險，故就兩項控罪判監6年半。至於另涉串謀販毒罪的羅，過往曾有搶劫案底。他聲稱曾協助他人販運裝有毒品的包裹，但無證據顯示其具體重量及種類，法官最終以羅名下曾收取從哥倫比亞寄來的逾3公斤包裹作推論，最終就2罪判監9年。

案情指前年4月3日，事主透過租車公司收到載客請求。下午2時許，4名被告在大圍上車，要求事主載他們到流浮山。駛至下白泥村對開時，有被告稱暈車浪令事主停車，再用刀架事主頸聲稱打劫，事主最終交出1000港元及車匙。4人駕走7人車離去，事主則報警。警車在粉嶺公路發現涉事7人車並展開追捕。7人車以每小時116公里車速行駛，至康樂園對開時，因交通擠塞令7人車停下。警方電單車駛到其後方時，7人車卻突然倒車撞倒電單車上的警員，最終有其他警員開槍射向7人車。但7人車繼續行駛，更撞向追捕的警車。最終7人車撞到路旁欄杆才停下來。警誡下，羅稱一名叫「金魚」的人指示他犯案，又承認曾幫「金魚」販運價值80萬港元的毒品包裹，但結果包裹被劫。王則稱因經濟困難，為了1萬港元報酬而犯案。

案件編號：HCCC 179/2021