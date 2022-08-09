警打擊洗黑錢拘4男　檢8張假身份證等證物

警方港島總區反三合會行動組於上周三(3日)至今日(9日)，展開代號「雋語」行動，以打擊利用銀行戶口作清洗黑錢的非法活動，拘捕4名(24至35歲)男子，涉嫌「串謀洗黑錢」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」、「管有用作製造虛假文書的設備」及「煽惑他人洗黑錢」。

警方於上周三，分別突擊搜查深水埗汝州街一間賓館及屯門大興邨一單位，截查2名分別姓周(35歲)及姓曾(29歲)男子，檢獲8張屬於他人的銀行卡、5張屬於他人的香港永久性居民身份證、8張偽造身份證、一張載有銀行卡密碼的紙條，以及一批製造偽造身份證的工具，包括一部打印機及剪裁工具等。周及曾涉嫌「串謀洗黑錢」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」及「管有用作製造虛假文書的設備」被捕。警方會繼續調查相關戶口有否處理犯罪得益，以及該批身份證的用途。

調查期間，警方亦發現有犯罪集團涉嫌於網上社交媒體以金錢招攬市民出售銀行戶口。上周四(4日)及周五(5日)，警方分別於觀塘及灣仔，拘捕2名姓張(24歲)及姓李(28歲)男子，涉嫌「煽惑他人洗黑錢」。2人涉嫌於網上煽惑他人開設銀行戶口及賣出相關戶口，並提供報酬。調查顯示犯罪集團除了向賣家收買戶口，亦會招攬賣家充當集團的「下線」，為犯罪集團於網上收買戶口及與他人交收戶口。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。