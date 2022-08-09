「黃碼」學生可上課　教育局鼓勵先向校方申報

新冠肺炎疫情持續，政府更改抵港人士檢疫安排，並增設安心出行「紅黃碼」，但針對「黃碼」學生可否回校問題亦引起關注。教育局今日(9日)表示，在醫學監察期持「黃碼」的同學可以上學，但鼓勵學生先向學校申報。

教育局局長蔡若蓮出席公開活動時表示，「紅黃碼」是針對抵港人士的隔離措施，是為平衡健康風險、方便通行及正常生活而作出的安排。但由於小朋友並無「安心出行」程式內的「疫苗通行證」，局方會鼓勵同學如屬於「黃碼」，一定要主動向學校申報。而其他訪校人士和老師如屬於「黃碼」，亦須留意相關安排。如果在學校有活動及需要午膳，亦要特別為「黃碼」人士安排隔板。

至於會否建議屬於「黃碼」的學生及老師在7日後才回校，蔡認為要視乎學校環境、其活動安排，以及不同學習階段的學生需要，學校會因應實際情況作出調適。而根據局方的基本指引，如學校環境許可，在醫學監察期持「黃碼」的同學是可以上學。至於午膳方面，現時學校基本上是半日上課，當局會密切留意疫情，與學校保持緊密的溝通和聯繫，適時調整防疫抗疫的安排。